Краснодарский губернатор: восстановление пострадавшего дома в Ейске займет около пяти месяцев

На восстановление поврежденной части дома в Ейске, пострадавшего от крушения бомбардировщика Су-34, может потребоваться около пяти месяцев, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Его цитирует ТАСС.

Кондратьев также сообщил, что жители левого и правого крыльев дома могут заселяться в свои квартиры сегодня, с 18.00 по местному времени. По его словам, разрешение дано в результате проведенной экспертизы. Эти крылья дома не пострадали, заявил губернатор.

Он отметил: «Сейчас мы речь ведем о восстановлении дома, а не о сносе, не демонтаже — ничего подобного не рассматривается».

Восстановительные работы оставшейся части строения начнутся после соответствующей оценки экспертов. «Жильцы смогут находиться в пунктах временного размещения столько, сколько будет необходимо», — сообщил Кондратьев.

Самолет упал на жилой дом в городе Ейске Краснодарского края вчера, 17 октября. Катапультировавшиеся летчики рассказали, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Согласно информации МЧС, Су-34 столкнулся с многоэтажкой, но не взорвался. Пожар произошел из‑за разлива топлива, следует из сообщения Минобороны.

По последним данным, в результате крушения погибли 14 человек, еще 19 пострадали. Четверо пострадавших доставлены в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в Ейске. Разбор завалов завершен. Спасены 68 человек, более 360 эвакуированы.

Следственный комитет сообщил, что на данный момент основная версия причин падения самолета — его техническая неисправность. Возбуждено дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.