Число погибших после крушения самолета в Ейске увеличилось до 13 человек

Число погибших после падения военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске увеличилось с 3 до 13 человек, еще 19 пострадали. Об этом сообщили в МЧС.
Спасатели завершили разбор завалов. Спасены 68 человек, более 360 эвакуированы. Четверо пострадавших доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в Ейске.
В Минздраве отметили: «Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле Министра здравоохранения России Михаила Мурашко».
По предварительным данным, самолет Су-34 упал из‑за возгорания двигателя во время взлета. Согласно информации МЧС, он столкнулся с многоэтажкой, но не взорвался. Пожар произошел из‑за разлива топлива, оба пилота успели катапультироваться. После крушения в диспетчерской службе сообщили о гибели четырех человек.