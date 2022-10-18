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Число погибших после крушения самолета в Ейске увеличилось до 13 человек
Денис Ламехов
Сегодня в 08:34

Число погибших после падения военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске увеличилось с 3 до 13 человек, еще 19 пострадали. Об этом сообщили в МЧС.

Спасатели завершили разбор завалов. Спасены 68 человек, более 360 эвакуированы. Четверо пострадавших доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в Ейске.

В Минздраве отметили: «Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь. Оказание медицинской помощи пострадавшим находится на личном контроле Министра здравоохранения России Михаила Мурашко».

По предварительным данным, самолет Су-34 упал из‑за возгорания двигателя во время взлета. Согласно информации МЧС, он столкнулся с многоэтажкой, но не взорвался. Пожар произошел из‑за разлива топлива, оба пилота успели катапультироваться. После крушения в диспетчерской службе сообщили о гибели четырех человек.

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Михаил Мурашко
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