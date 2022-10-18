Следственный комитет сообщил, что на данный момент основная версия причин падения военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске — техническая неисправность воздушного судна.

Возбуждено дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы. Следователи допрашивают пилотов и сотрудников аэродрома вылета. Также СК изъял образцы топлива на аэродроме и «необходимую документацию». С места крушения изъяты бортовые самописцы, они ожидают экспертизы.

Самолет упал на жилой дом в городе Ейск Краснодарского края вчера, 17 октября. Катапультировавшиеся летчики рассказали, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. Согласно информации МЧС, Су-34 столкнулся с многоэтажкой, но не взорвался. Пожар произошел из‑за разлива топлива, следует из сообщения Минобороны.

По последним данным, в результате крушения погибли 13 человек, еще 19 пострадали. Четверо пострадавших доставлены в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в Ейске. Разбор завалов завершен. Спасены 68 человек, более 360 эвакуированы.