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В Совфеде попросят Генпрокуратуру и РКН заблокировать YouTube
Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:58

Совет Федерации попросит Генпрокуратуру и Роскомнадзор рассмотреть возможность блокировки YouTube. Об этом рассказал ТАСС глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков также предложил наложить оборотный штраф на Google. При этом он уточнил, что речь может идти о временной блокировке видеохостинга «в качестве последнего предупреждения», и заявил, что «пора уже применять к YouTube самые жесткие меры». Попытки убедить платформу не блокировать российские государственные ресурсы «ни к чему не приводят», добавил он.

По данным Пушкова, уже 60 российских государственных и связанных с ними ресурсов под блокировкой. Эта «постоянная сетевая агрессия» должна получить ответ, считает он.

«Они работают в основном для того, чтобы сохранить некоторое влияние на российскую аудиторию, сделать российскую аудиторию зависимой от собственной платформы, поскольку у нее достаточно много пользователей. И пользуются этой зависимостью, чтобы навязывать нам свою политику. Это недопустимая практика», — отметил Пушков.

Незадолго до этого Google заблокировала аккаунты Совета Федерации на YouTube, существовавшие более восьми лет, из‑за санкций. На них было загружено 20 тыс. видео и подписано более 200 тыс. пользователей.

В мае в Минцифры говорили об отсутствии планов по блокировке доступа к YouTube в России.

В апреле РИА «Новости» сообщило о сокращении число активных пользователей YouTube в России. Однако уже в сентябре россияне стали больше времени смотреть ролики на видеохостинге, потому что, как считают эксперты, они устали от новостной повестки.

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Алексей Пушков
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