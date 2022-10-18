В сети появился тизер-трейлер фильма «A Christmas Story Christmas» — продолжения классической праздничной ленты «Рождественская история», вышедшей в 1983 году. Его опубликовали на ютьюб-канале Warner Bros. Pictures.

Сиквел выйдет на HBO Max 17 ноября. В фильме, как обещают в ролике, вновь появится главный герой оригинальной картины — Ральфи Паркер. Его, как и в 1983 году, сыграл Питер Биллингсли.

По сюжету повзрослевший Ральфи вернется в свой дом на улице Кливленд. Герой попытается устроить волшебное Рождество для своих детей, наподобие того, которое было у него самого, когда он был ребенком. Праздник воссоединит Ральфи с его школьными друзьями и поможет примириться со смертью отца.

Помимо Биллингсли, в ленте снялись Эринн Хейес Зак Вард, Марк Арнольд, Скотт Шварц, Р. Д. Робб и другие артисты. Режиссером фильма выступил Клэй Кейтис, снявший ранее «Рождественские хроники» с Куртом Расселом. Сценарий написал Ник Шенк, автор «Наркокурьера», «Гран Торино» и «Мужских слез» Клинта Иствуда.