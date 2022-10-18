Реклама
Новости
Вышел тизер-трейлер фильма «A Christmas Story Christmas» — сиквела «Рождественской истории» 1983 год
Юлия Онодэра
Сегодня в 03:02

В сети появился тизер-трейлер фильма «A Christmas Story Christmas» — продолжения классической праздничной ленты «Рождественская история», вышедшей в 1983 году. Его опубликовали на ютьюб-канале Warner Bros. Pictures.

Сиквел выйдет на HBO Max 17 ноября. В фильме, как обещают в ролике, вновь появится главный герой оригинальной картины — Ральфи Паркер. Его, как и в 1983 году, сыграл Питер Биллингсли.

По сюжету повзрослевший Ральфи вернется в свой дом на улице Кливленд. Герой попытается устроить волшебное Рождество для своих детей, наподобие того, которое было у него самого, когда он был ребенком. Праздник воссоединит Ральфи с его школьными друзьями и поможет примириться со смертью отца.

Помимо Биллингсли, в ленте снялись Эринн Хейес Зак Вард, Марк Арнольд, Скотт Шварц, Р. Д. Робб и другие артисты. Режиссером фильма выступил Клэй Кейтис, снявший ранее «Рождественские хроники» с Куртом Расселом. Сценарий написал Ник Шенк, автор «Наркокурьера», «Гран Торино» и «Мужских слез» Клинта Иствуда.

расскажите друзьям
люди
Питер БиллингслиМарк АрнольдСкотт ШварцКурт РасселКлинт Иствуд
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение