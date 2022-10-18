ВЦИОМ: у половины россиян нет никаких сбережений

У каждого второго россиянина (51%) нет никаких сбережений или накоплений. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Женщин без накоплений больше, чем мужчин: 56% против 46%. Деньги про запас откладывает каждый третий опрошенный (31%).

Чаще всего сбережений не оказывается у респондентов в возрасте 35–44 лет (59%), реже всего — у молодежи 18–24 лет и людей старше 60-ти (по 42%).

При этом доля россиян, имеющих накопления, выросла с 2010 года в 1,5 раза — с 30% до 44% (остальные 5% в нынешнем опросе затруднились ответить).

Изменились и цели, на которые россияне копят деньги. В отличие от 2012 года, сейчас почти в 1,7 раза чаще откладывают деньги на всякий случай (31% против 18%), в 2 раза чаще — на ремонт (19% против 9%), в 1,6 раза чаще — на отдых или лечение (17% против 11%).

Сбережения хотят использовать на старость 16% граждан (в 2012-м таких было 10%), а на покупку недвижимости — 10% (в 2012-м их доля составляла 6%).

Исследование проведено методом интернет-опроса 11 августа. В нем приняли участие 1600 совершеннолетних россиян.