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Дэниел Крейг получил рыцарский орден Святых Михаила и Георгия из рук принцессы Анны
Семён Гудошников
Сегодня в 18:16

Актер Дэниел Крейг, снявшийся в пяти фильмах бондианы, получил британский рыцарский орден Святых Михаила и Георгия. Об этом говорится в официальном твиттере королевской семьи.

Награду Крейгу в Виндзорском замке вручила принцесса Анна, единственная дочь Елизаветы II. Актер удостоен ордена за выдающийся вклад в развитие кинематографа и театра.

Роль Бонда стала одной из ключевых в фильмографии Крейга. Он дебютировал в бондиане в 2006 году, снявшись в боевике «Казино „Рояль“». Последний фильм франшизы, вышедший с участием актера, — «Не время умирать» 2020 года.

По сюжету книги «Из России с любовью» Яна Флеминга, сам Бонд тоже был кавалером ордена Святых Михаила и Георгия.

Орден занимает шестую позицию по старшинству в британской системе наград после орденов Подвязки, Чертополоха, Святого Патрика, Бани и Звезды Индии.

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