В России мобилизовали 222 тыс. человек, умер актер Робби Колтрейн и другие новости дня

Владимир Путин заявил, что сейчас в стране мобилизовано 222 тыс. человек. Президент также подчеркнул, что, скорее всего, все мобилизационные мероприятия будут завершены в течение двух недель.

Начальник одного из отделов правительства Москвы Алексей Мартынов погиб на Украине. Его мобилизовали без военного опыта и почти сразу отправили на фронт.

Преподавателя ВШЭ Евгения Золина приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в домогательствах к двум девочкам одиннадцати и шести лет.

Уголовное преследование в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау прекращено, говорят источники РБК, близкие к вузу. Профессор проходил по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой о мошенничестве в особо крупном размере.

Экоактивисты залили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Они выкрикивали лозунги с требованиями защитить природу, принять меры против изменения климата и обеспечить достойную жизнь людям в условиях кризиса. В галерее заявили, что полотно не пострадало.

На 73-м году жизни умер актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в «Гарри Поттере». «Робби, вероятно, запомнится на десятилетия вперед как Хагрид… роль, которая приносила радость и детям, и взрослым, вызывая поток писем от поклонников каждую неделю на протяжении более 20 лет», — сказал его агент.

В сети появился трейлер фильма «Покерфейс». В нем Расселл Кроу предстал в образе миллиардера, решившего отравить своих партнеров по покеру. Среди жертв обиженного богача оказался в том числе Лиам Хемсворт.

Тайка Вайтити поставит пилотный эпизод сериала «Внутренний Чайнатаун» — экранизации романа Чарлза Ю, за который писатель получил Национальную книжную премию США. Главную роль — неудачливого актера, втянутого в криминальную историю, — сыграет Джимми О.Ян.

«Банды Нью-Йорка» по одноименной книге Герберта Осбери снимут в формате сериала. Мартин Скорсезе выступит в качестве режиссера первых двух эпизодов.