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Преподаватель ВШЭ получил 13 лет тюрьмы за растление несовершеннолетних
Дарья Мельникова
Сегодня в 18:44

Мещанский суд Москвы приговорил преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгения Золина к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних по части четвертой статьи 132 УК РФ.

Золина арестовали 11 ноября 2021 года. В материалах дела сказано, что он домогался двух девочек одиннадцати и шести лет в январе и июле 2021-го. С одной из них он познакомился во дворе, а другая приходила в гости к его сыну.

В вузе Золин преподавал с 2018 года. До этого он работал на механико-математическом факультете МГУ имени Ломоносова.

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