Преподаватель ВШЭ получил 13 лет тюрьмы за растление несовершеннолетних

Мещанский суд Москвы приговорил преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгения Золина к 13 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС.
Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних по части четвертой статьи 132 УК РФ.
Золина арестовали 11 ноября 2021 года. В материалах дела сказано, что он домогался двух девочек одиннадцати и шести лет в январе и июле 2021-го. С одной из них он познакомился во дворе, а другая приходила в гости к его сыну.
В вузе Золин преподавал с 2018 года. До этого он работал на механико-математическом факультете МГУ имени Ломоносова.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям