Тайка Вайтити поставит пилотный эпизод сериала «Внутренний Чайнатаун»

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Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити, известный по фильмам «Реальные упыри» и «Кролик Джоджо», поставит пилотный эпизод сериала «Внутренний Чайнатаун». Об этом сообщил Collider.

Шоу станет телеадаптацией одноименного романа Чарльза Ю., вышедшего в 2020 году. Писатель выступит соавтором и исполнительным продюсером экранизации. Главную роль в проекте исполнит Джимми О. Ян.

Звезда рождественской комедии «Неуловимый аромат любви» исполнит роль статиста из телешоу о полиции, который оказывается втянутым в реальное преступление. Он становится свидетелем — и исследует тайную криминальную жизнь Чайнатауна.

Сериал выпустит стриминговый сервис Hulu. Над шоу будут работать Лэн Лин, Линдси Либераторе, Элси Чой, Джефф Сколл, Миура Кайт и Гарретт Баш. Созданием «Внутреннего Чайнатауна» займутся 20th Television, Rideback, Participant и Dive.

Чарльз Ю выиграл Национальную книжную премию США за роман «Внутренний Чайнатаун». Книга была отмечена за смелую иронию над навязываемыми Голливудом желаниями и стереотипами, касающимися американцев азиатского происхождения.