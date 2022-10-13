Тайка Вайтити поставит пилотный эпизод сериала «Внутренний Чайнатаун»

Новозеландский актер и режиссер Тайка Вайтити, известный по фильмам «Реальные упыри» и «Кролик Джоджо», поставит пилотный эпизод сериала «Внутренний Чайнатаун». Об этом сообщил Collider.
Шоу станет телеадаптацией одноименного романа Чарльза Ю., вышедшего в 2020 году. Писатель выступит соавтором и исполнительным продюсером экранизации. Главную роль в проекте исполнит Джимми О. Ян.
Звезда рождественской комедии «Неуловимый аромат любви» исполнит роль статиста из телешоу о полиции, который оказывается втянутым в реальное преступление. Он становится свидетелем — и исследует тайную криминальную жизнь Чайнатауна.
Сериал выпустит стриминговый сервис Hulu. Над шоу будут работать Лэн Лин, Линдси Либераторе, Элси Чой, Джефф Сколл, Миура Кайт и Гарретт Баш. Созданием «Внутреннего Чайнатауна» займутся 20th Television, Rideback, Participant и Dive.
Чарльз Ю выиграл Национальную книжную премию США за роман «Внутренний Чайнатаун». Книга была отмечена за смелую иронию над навязываемыми Голливудом желаниями и стереотипами, касающимися американцев азиатского происхождения.
«Внутренний Чайнатаун» — уже четвертая книга Ю. До этого автор опубликовал сборник рассказов «Третьеклассный герой», роман «Как жить безопасно в научно-фантастической вселенной» и коллекцию новелл «Извините, пожалуйста, спасибо вам: Истории».