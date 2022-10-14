Mayot и Seemee записали саундтрек к сериалу «Лэйт Найт Скул», который уже можно посмотреть на Okko

Рэперы из Тюмени Mayot и Seemee выпустили трек к молодежному сериалу «Лэйт Найт Скул», премьера которого состоялась 12 октября в онлайн-кинотеатре Okko. Послушать одноименную песню можно здесь.

Во время написания «Лэйт Найт Скул» Mayot и Seemee вдохновлялись латиноамериканской музыкой. Смысл песни повторяет основной посыл сериала — открыто заявить о том, что по-настоящему волнует молодое поколение, но в красивой и непринужденной форме.

По ощущениям Mayot, композиция получилась «невинной и доброй с некоторой ноткой грусти», как и сам сериал.

Премьерный показ первых эпизодов сериала «Лэйт Найт Скул» прошел на первом фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» в Сочи. Проект лично представили режиссер Ника Яковлева и исполнители главных ролей Алексей Лукин и Иванка Осина-Фридман.

По сюжету старшеклассники начинают выпускать в сети скандальное ток-шоу «Late Night School», которое снимают прямо в спортзале школы. В каждом выпуске подростки обсуждают только самые насущные проблемы: отношения с учителями и родителями, буллинг, секс, гендерные стереотипы и все остальное, что их волнует. Количество просмотров растет, темы становятся все острее, и постепенно создатели «подсаживаются на иглу», а значит ― все чаще переходят границы разумного и попутно создают себе проблемы.