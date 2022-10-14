РБК: уголовное преследование ректора РАНХиГС Владимира Мау прекращено

На днях было прекращено уголовное преследование в отношении ректора РАНХиГС Владимира Мау по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близкие к вузу.

Один из собеседников сказал, что не знает, по каким основаниям преследование завершилось. Он отметил, что ректор «ведет себя уверенно, в академии бывает каждый день». Адвокат профессора отказался комментировать ситуацию.

Владимира Мау задержали и отправили под домашний арест 30 июня. В МВД заявили, что Мау обвиняют по уголовному делу о хищении, заведенному ранее на бывшего замминистра просвещения Марину Ракову. По версии следствия, фигуранты в 2019 году похитили 50 млн рублей при исполнении двух контрактов в рамках госпрограммы «Образование».

5 июля источник РИА «Новости» сказал, что ректора РАНХиГС обвинили по двум эпизодам фиктивного трудоустройства в вуз 13 сотрудников Минпросвещения. Ущерб, по данным источника, составил более 20 млн рублей. Собеседник агентства заявил, что по делу Раковой Мау только планируют привлечь в качестве обвиняемого.

По делу Раковой также проходят ее гражданский муж Артур Стеценко, ее коллеги Евгений Зак и Максим Инкин, ректор «Шанинки» и директор Института общественных наук РАНХиГС Сергей Зуев и бывший исполнительный директор «Шанинки» Кристина Крючкова.

Ракова признала вину в августе 2022 года. Мау в том же месяце отпустили из‑под домашнего ареста под подписку о невыезде.