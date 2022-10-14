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Инди-рокеры The 1975 вернулись с новым альбомом «Being Funny in a Foreign Language»
Семён Гудошников
Сегодня в 11:46

Британские инди-рокеры The 1975 выпустили свой пятый студийный альбом «Being Funny in a Foreign Language». На него попали 11 треков, включая «All I Need to Hear», «Part of the Band», «Happiness» и «I’m in Love with You», выпущенные ранее.

Критики положительно встретили возвращение манчестерских музыкантов. NME, поставивший 4 звезды из 5, назвал пластинку лаконичной и остроумной. Pitchfork отметил искренность альбома и простое послание, которое он доносит: «Любовь спасет мир», пусть это и клише. Критик издания оценил релиз на 8 баллов из 10.

Четвертый альбом The 1975, «Notes on a Conditional Form», увидел свет в мае 2020 года. Фронтмен группы говорил, что на пластинку попали их «самые агрессивные» и «самые спокойные моменты», которые довольно грубо сочетаются друг с другом.

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