Инди-рокеры The 1975 вернулись с новым альбомом «Being Funny in a Foreign Language»

Британские инди-рокеры The 1975 выпустили свой пятый студийный альбом «Being Funny in a Foreign Language». На него попали 11 треков, включая «All I Need to Hear», «Part of the Band», «Happiness» и «I’m in Love with You», выпущенные ранее.

Критики положительно встретили возвращение манчестерских музыкантов. NME, поставивший 4 звезды из 5, назвал пластинку лаконичной и остроумной. Pitchfork отметил искренность альбома и простое послание, которое он доносит: «Любовь спасет мир», пусть это и клише. Критик издания оценил релиз на 8 баллов из 10.