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МС Сенечка выпустил EP «Джинн» — о борьбе с зависимостью
Дарья Мельникова
Сегодня в 17:11

Российский хип-хоп-исполнитель МС Сенечка выпустил новый мини-альбом под названием «Джинн». В него вошло пять треков.

Главной темой EP стала борьба с зависимостью. «Речь идет не о каком‑то конкретном предмете, а о самой зависимости как психологическом явлении. Это может быть как человек, так и какое‑то действие — что угодно», — подчеркнул музыкант.

В новой пластине повествование ведется то от лица артиста, то от лица вымышленного героя Джинна. Пока МС Сенечка пытается справиться с зависимостью, Джинн выступает в роли провокатора, показывая оборотную сторону личности музыканта и демонстрирует более развязный стиль жизни, от которого артист хочет отказаться.

«Джинн» стал продолжением серии мини-альбомов. Первый EP под названием «Солнце» вышел в прошлом месяце. Через некоторое время все треки с новых релизов исчезнут со всех стрим-площадок. Так музыкант хочет по-новому интерпретировать забытый формат мягких виниловых пластинок, существовавших в единственном экземпляре и пригодных для проигрывания всего несколько раз.

Ранее MC Сенечка и SuperSanyc представили совместный полноценный альбом «Rhymond Bounce, Vol. 1». В него вошли 11 треков, включая фиты с другими участниками «Всигме» Archanga и Kotzi Brown, а также с Pasha Wonda из дуэта Lovanda.

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