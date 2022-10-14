10AGE размышляет о человеческих пороках в новом треке «Близко»

Дима 10AGE Панов, один из главных российских хитмейкеров момента, выпустил новый сингл «Близко». Он войдет в предстоящий альбом «Б.О.М.Ж.», дата релиза которого пока не раскрывается.

«Близко» — эксклюзив «VK Музыки». По данным The Flow, в ближайшие две недели трек, в котором 10AGE размышляет о человеческих пороках, можно будет послушать только там.

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10AGE, взявший флоу казахской рэп-школы, стал популярен в 2021 году благодаря хитам «Пушка», «Нету интереса» и «Зоопарк».