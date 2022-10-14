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Путин: сейчас мобилизовано 222 тыс. человек

Владимир Путин заявил, что сейчас в стране мобилизовано 222 тыс. человек из обещанных 300 тыс. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, 33 тыс. мобилизованных находятся в подразделениях, 16 тыс. уже выполняют боевые задачи.

Путин также подчеркнул, что предположительно, все мобилизационные мероприятия будут завершены в течение двух недель.

Заявления президента России прозвучали во время пресс-конференции в Астане. На ней он высказался о взрыве на Крымском мосту, «Северном потоке-2» и ракетных ударах по территории Украины.

Главное из речи президента:

Наносить массированные удары по Украине сейчас необходимости нет;

Россия закроет морской гуманитарный коридор для поставки зерна, если подтвердится, что взрывчатку для теракта вывезли из Одессы на зерновозе;

Одна ветка «Северного потока-2» находится в рабочем состоянии. Однако решение о ее запуске не принимается и вряд ли будет принято;

Вопрос о поездке Путина на G20 пока не решен. Президент заметил, что Россия наверняка будет принимать участие в саммите, но в каком формате неясно.