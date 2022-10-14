На Украине погиб начальник отдела московской мэрии

Начальник одного из отделов правительства Москвы Алексей Мартынов, призванный в ходе мобилизации, погиб на Украине. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместительница главного редактора РИА «Новости» Наталья Лосева. Мартынову было 28 лет.

«Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней. Погиб геройски 10 октября. Военные начальники, сейчас не время врать. Вам вообще нельзя врать, а сейчас — преступление», — написала Лосева.