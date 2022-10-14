На Украине погиб начальник отдела московской мэрии

Начальник одного из отделов правительства Москвы Алексей Мартынов, призванный в ходе мобилизации, погиб на Украине. Об этом в своем телеграм-канале сообщила заместительница главного редактора РИА «Новости» Наталья Лосева. Мартынову было 28 лет.
«Мобилизован 23 сентября. В юности служил в Семеновском полку (это где нужно маршировать). Боевого опыта ноль. Был отправлен на фронт практически через несколько дней. Погиб геройски 10 октября. Военные начальники, сейчас не время врать. Вам вообще нельзя врать, а сейчас — преступление», — написала Лосева.
Накануне появились первые официальные сообщения о гибели мобилизованных. Власти Челябинской области подтвердили гибель пяти жителей региона на Донбассе. До этого глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил о гибели первого мобилизованного российского адвоката. По его словам, член Невской коллегии адвокатов Петербурга Андрей Никифоров погиб 7 октября под Лисичанском.