Вышел трейлер фильма «Покер фэйс» с Расселом Кроу и Лиамом Хемсвортом

В сети появился трейлер фильма «Покер фэйс», в котором снялись Рассел Кроу («Гладиатор», «Нокдаун»), Лиам Хемсворт («Голодные игры», «Последняя песня») и Дэниел МакФерсон («Основание»). Его опубликовал ютьюб-канал Rotten Tomatoes Trailers.

Премьера картины состоится на кинофестивале в Риме 16 октября, после чего ленту начнут демонстрировать в кинотеатрах и на стриминговых сервисах — это произойдет 16 и 22 ноября соответственно.

«Покер фэйс» расскажет о группе друзей, которые каждый год собираются вместе, чтобы сыграть в покер. Однажды игроки встречаются у миллиардера Джейка Фоли (его сыграл Кроу), чтобы разыграть между собой 25 млн долларов.

Но вместо захватывающей игры и долгожданного выигрыша их ждет драматичный поворот. Обиженный на предполагаемое мошенничество приятелей Фоли подсыпает всем присутствующим отраву.

Фоли методично начинает раскрывать секреты своих партнеров по покеру. Однако его прерывает неожиданное событие: в особняк врываются грабители, думающие, что дом пуст. Тогда игрокам приходится спрятаться.

Они укрываются в безопасную комнату, где, несмотря на вскрывшиеся секреты и разногласия, вынуждены объединиться. Ведь у всех них одна цель на эту ночь — выбраться из поместья Фоли живыми.

Кроу выступил не только исполнителем одной из главных ролей в картине, но и режиссером «Покер фейс». Он также написал сценарий фильма вместе со Стивеном М. Коутсом.

На роли в ленте лауреат «Оскара» пригласил рэпера RZA, Жаклин МакКензи («Глубокое синее море»), Стива Бастони («Матрица: Перезагрузка»), Пола Тассоне («Спасти мистера Бэнкса») и Эльзу Патаки («Форсаж»).