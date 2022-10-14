Red Hot Chili Peppers опубликовали второй за год альбом

Группа Red Hot Chili Peppers выпустила второй студийный альбом, записанный в этом году — «Return of the Dream Canteen». Музыканты говорят, что релиз сразу двух пластинок за один год — это новая норма.

«В мире, где обыкновением считается выпуск одного трека, мы решили выпускать сразу две пластинки подряд. И это заставляет нас чувствовать себя хорошо», — прокомментировали американские рокеры релиз «Return of the Dream Canteen». В июле они говорили, что для них этот альбом стал тем, что они когда‑либо мечтали воплотить.

В записи «Return of the Dream Canteen» группе помогал Рик Рубин, их давний продюсер.

1 апреля группа выпустила свой 12-й студийник «Unlimited Love». Это был первый альбом Red Hot Chili Peppers после «The Getaway» 2016 года и первый, записанный с гитаристом Джоном Фрушанте с 2006-го, когда свет увидел знаковый «Stadium Arcadium».