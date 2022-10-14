Активисты залили томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога в Национальной галерее в Лондоне

Экоактивисты движения Just Stop Oil залили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.
Две женщины вылили на шедевр постимпрессионизма две банки томатного супа Heinz (картина находилась за стеклом). После этого они приклеили себя к стене суперклеем.
Активистки выкрикивали лозунги с требованиями защитить природу, принять меры против изменения климата, обеспечить достойную жизнь людям в условиях кризиса: «Что ценнее? Искусство или жизнь?», «Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей?, «Топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа».
Полицейские задержали активисток. Они арестованы за «нанесение ущерба и вторжение при отягчающих обстоятельствах».
Облитое супом полотно — самое известное из серии Ван Гога «Подсолнухи» (всего художник написал девять таких картин, которые делят на два цикла — парижскую и из Арля). Хранящиеся в Национальной галерее в Лондоне «Подсолнухи» написаны в 1888 году и оцениваются в 72,5 млн фунтов (более 5 млрд рублей).