Активисты залили томатным супом «Подсолнухи» Ван Гога в Национальной галерее в Лондоне

Экоактивисты движения Just Stop Oil залили томатным супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в Национальной галерее в Лондоне. Об этом сообщает Sky News.

Две женщины вылили на шедевр постимпрессионизма две банки томатного супа Heinz (картина находилась за стеклом). После этого они приклеили себя к стене суперклеем.

Активистки выкрикивали лозунги с требованиями защитить природу, принять меры против изменения климата, обеспечить достойную жизнь людям в условиях кризиса: «Что ценнее? Искусство или жизнь?», «Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей?, «Топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа».

Полицейские задержали активисток. Они арестованы за «нанесение ущерба и вторжение при отягчающих обстоятельствах».