Картина «Подсолнухи» Ван Гога не пострадала после инцидента с активистками. Они облили полотно супом

Национальная галерея Лондона заявила, что полотно голландского художника Винсента Ван Гога (1853–1890) «Подсолнухи» не пострадало после инцидента с экоактивистками.
«На раме есть небольшие повреждения, но [полотно] картины не пострадало», — рассказали в галерее.
Сегодня днем, 14 октября, экоактивистки движения Just stop oil облили картину двумя банками томатного супа Heinz. После этого они приклеили себя к стене суперклеем.
«Что ценнее? Искусство или жизнь?», «Вас больше волнует защита картины? Или защита нашей планеты и людей?», «Топливо недоступно для миллионов голодных и холодных семей. Они не могут позволить себе даже разогреть банку супа», — выкрикивали девушки.
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