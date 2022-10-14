На 73-м году жизни умер актер Робби Колтрейн, известный по роли Хагрида в «Гарри Поттере». Об этом сообщает The Guardian.

«Робби, вероятно, запомнится на десятилетия вперед как Хагрид… роль, которая приносила радость и детям, и взрослым, вызывая поток писем от поклонников каждую неделю на протяжении более 20 лет», — сказал его агент.

Причина смерти неизвестна. Последние два года актер проходил лечение от остеоартрита (болезни суставов).

Робби Колтрейн родился 30 марта 1950 года в Шотландии. При рождении его назвали Энтони Робертом МакМилланом, но позже актер взял псевдоним Колтрейн в честь джазового саксофониста Джона Колтрейна.

Впервые он появился на экране на канале Би-би-си в 1981 году, в комедийном сериале «A Kick Up the Eighties». После этого Колтрейн начал получать роли в большом кино: «Флэш Гордоне», «Прямом репортаже о смерти», «Скребках», «Крулле», «Стукаче» и других проектах.

С начала 2000-х годов он исполнял роль полувеликана Хагрида в фильмах о Гарри Поттере. В 2002-м актер был номинирован на премию BAFTA в категории «Лучшая мужская роль второго плана» за фильм «Гарри Поттер и философский камень».

Всего за свою карьеру Колтрейн снялся в 147 фильмах. Среди них — «Двенадцать друзей Оушена», «Ван Хельсинг», «Послание в бутылке», «Из ада», «Золотой глаз», «И целого мира мало» и другие.