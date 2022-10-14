Реклама
Новости
«Банды Нью-Йорка» снимут в формате сериала. В режиссерском кресле — Мартин Скорсезе
Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:16

«Банды Нью-Йорка» адаптируют в формате сериала по одноименной книге Герберта Осбери, пишет Deadline. Производством займется Miramax Television.

Обладатель «Оскара» Мартин Скорсезе, снявший по мотивам книги полнометражную адаптацию в 2002 году, выступит в качестве исполнительного продюсера сериала и режиссера первых двух эпизодов. Сценарием займется Бретт Леонард.

Подробностей о сериале пока что мало известно. По данным Deadline, это новый взгляд на историю и новых персонажей, которых не было в фильме.

Книга Осбери рассказывает о столкновениях между соперничающими бандами в Нью-Йорке в период с середины 1800-х годов и до 1920-х, когда в городе господствовала итало-американская мафия.

«Банды Нью-Йорка» Скорсезе вышли 20 лет назад и получили десять номинаций на премию «Оскар». Главные роли в картине сыграли Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дей-Льюис и Кэмерон Диас.

расскажите друзьям
люди
Кэмерон ДиазМартин СкорсезеЛеонардо ДиКаприоДэниел Дей-льюисКэмерон Диас
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение