«Банды Нью-Йорка» адаптируют в формате сериала по одноименной книге Герберта Осбери, пишет Deadline. Производством займется Miramax Television.

Обладатель «Оскара» Мартин Скорсезе, снявший по мотивам книги полнометражную адаптацию в 2002 году, выступит в качестве исполнительного продюсера сериала и режиссера первых двух эпизодов. Сценарием займется Бретт Леонард.

Подробностей о сериале пока что мало известно. По данным Deadline, это новый взгляд на историю и новых персонажей, которых не было в фильме.

Книга Осбери рассказывает о столкновениях между соперничающими бандами в Нью-Йорке в период с середины 1800-х годов и до 1920-х, когда в городе господствовала итало-американская мафия.

«Банды Нью-Йорка» Скорсезе вышли 20 лет назад и получили десять номинаций на премию «Оскар». Главные роли в картине сыграли Леонардо Ди Каприо, Дэниел Дей-Льюис и Кэмерон Диас.