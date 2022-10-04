200 тыс. мобилизованных и 700 тыс. уехавших, ответ Пугачевой хейтерам и другие новости дня

Сергей Шойгу утверждает, что в армию в рамках мобилизации прибыли более 200 тыс. человек. Ранее он заявлял, что Минобороны намерено призвать порядка 300 тыс. человек из находящихся в запасе.

Россию после объявленной мобилизации покинули около 700 тыс. граждан, пишет Forbes со ссылкой на источник в администрации президента. Издание приводит и другую цифру, озвученную собеседником, «знакомым с кремлевскими оценками»: почти 1 млн человек.

Россия в полной мере привержена заявлению лидеров стран «ядерной пятерки» о недопустимости развязывания ядерной войны. Об этом сказал глава департамента МИД России Владимир Ермаков.

Алла Пугачева ответила своим критикам: «Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

Сеть H&M начала закрывать свои магазины в России, пишет РИА «Новости». В оставшихся работать точках проходит распродажа товара.

Российские типографии из‑за санкций и отказа западных производителей поставлять оборудование и запчасти столкнулись с их дефицитом. По словам топ-менеджеров профильных компаний, порядка 90% техники в типографиях — из недружественных стран.

Суд назначил условные сроки трем фигурантам дела о сходе с рельсов поезда в московском метро в 2014 году. В результате аварии погибли 24 человека, еще 217 получили ранения.

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 млн рублей за «ЛГБТ-пропаганду» среди несовершеннолетних. Поводом стал ролик, в котором автор говорит об обучении английскому языку через гендерность.

Нобелевскую премию по физике дали троим ученым за инновации в квантовой информатике. Как сообщили в Нобелевском комитете, они открывают путь к созданию квантового компьютера — устройства, существенно опережающего по вычислительной мощности обычные компьютеры.

«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы на Пхукет и в Бангкок с 30 октября. Недавно в Таиланде перестали действовать все коронавирусные ограничения.

Американский театр в Москве через суд требует от Стивена Спилберга 1,5 млн долларов. Режиссер обещал содействовать развитию театра (для этого было достаточно его имени), но летом перестал выходить на связь, из‑за чего сорвались контракты.

Вышел новый трейлер «Банши Инишерина» — четвертого фильма ирландского драматурга Мартина МакДоны. Главные роли в нем сыграли Колин Фаррелл и Брендан Глисон, а действие разворачивается на отдаленном ирландском острове.

Украинская певица Луна поделилась синглом «Ще раз» и клипом на него. В черно-белом видео она предстала в образе девушки, которая не призналась любимому в своих чувствах и теперь ждет его возвращения.