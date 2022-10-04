Нобелевскую премию по физике дали троим ученым за инновации в квантовой информатике

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2022 году стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер . Сообщение об этом появилось на сайте Нобелевского комитета .

Там также отметили, что эксперименты Аспе, Клаузера и Цайлингера, в ходе которых было показано, что в запутанном состоянии частицы ведут себя как единое целое, даже когда разделены, «расчистили путь для новых технологий» — квантовых компьютеров и сетей, а также безопасного обмена информацией с квантовым шифрованием.