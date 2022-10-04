Нобелевскую премию по физике дали троим ученым за инновации в квантовой информатике

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2022 году стали француз Ален Аспе, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Сообщение об этом появилось на сайте Нобелевского комитета.
«Шведская королевская академия наук решила присудить награду <…> за эксперименты с запутанными фотонами, установление принципа нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике», — сообщили в комитете.
Там также отметили, что эксперименты Аспе, Клаузера и Цайлингера, в ходе которых было показано, что в запутанном состоянии частицы ведут себя как единое целое, даже когда разделены, «расчистили путь для новых технологий» — квантовых компьютеров и сетей, а также безопасного обмена информацией с квантовым шифрованием.
Квантовая информатика — раздел науки, который изучает принципы и законы, управляющие динамикой сложных квантовых систем. Модель таких систем — квантовый компьютер, существенно опережающий по вычислительной мощности обычные компьютеры. Пока это по большей части гипотетическое устройство.
Нобелевка в области физиологии и медицины уже вручена — шведский биолог Сванте Пеэбо получил ее за изучение генетических основ эволюции человека.
5 октября Нобелевский комитет назовет лауреата премии по химии, 6 октября — по литературе, 10 октября — по экономике. Имя обладателя Нобелевской премии мира объявят 7 октября.
В 2021 году премию по физике разделили трое ученых, исследовавших моделирование климата Земли и глобальное потепление. Это Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман и Джорджо Паризи. Они получили награду за «новаторский вклад в понимание сложных физических систем».