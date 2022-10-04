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10:47
Шойгу: более 200 тыс. россиян уже прибыли в войска в рамках мобилизации
Денис Ламехов
Сегодня в 15:47

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в российские вооруженные силы в рамках частичной мобилизации с 21 сентября прибыли более 200 тыс. человек. Его цитирует ТАСС.

По его словам, мобилизованных поручено обеспечить необходимыми комплектами одежды и другим имуществом, назначить на воинские должности. Обучение сформированных подразделений ведется на восьмидесяти полигонах и в шести учебных центрах, добавил Шойгу.

Ранее Шойгу заявлял, что призвать планируют 300 тыс. резервистов. Согласно официальным разъяснениям Министерства обороны, одним из основных факторов при мобилизации является наличие у граждан, призываемых из запаса, боевого опыта. Подлежат призыву рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет.

21 сентября, в день начала мобилизации, ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте России Александр Точенов заявил, что ограниченно годных к службе (категория В) призывать не будут. 23 сентября военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко сообщил, что эту категорию все же призовут, но в последнюю очередь.

В тот же день на запущенном по инициативе правительства портале «Объясняем.рф» сообщалось, что призыву в рамках частичной мобилизации подлежат военнообязанные с категориями годности А, Б и В. При этом 30 сентября заместитель военного комиссара Петербурга Ильфат Абзалов указал, что призыву на данный момент подлежат только категории А или Б.

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Совет по правам человека
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Сергей ШойгуАлександр ТоченовЕвгений Фуженко
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