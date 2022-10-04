Совфед одобрил ратификацию договоров о принятии новых субъектов в состав России

Совет Федерации одобрил ратификацию договора о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области в состав России. Об этом сообщает РИА «Новости».

С 23 по 27 сентября в этих регионах состоялись референдумы о присоединении к РФ. В ЛНР за проголосовали 98,42%. В ДНР — 99,23%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской области — 87,05%.

30 сентября Владимир Путин выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов. После чего состоялась церемония подписания договоров с участием главы ДНР Денисом Пушилиным, главой ЛНР Леонидом Пасечником, главой Запорожской области Евгением Балицким и главой Херсонской области Владимиром Сальдо.

2 октября документы о присоединении одобрил Конституционный суд РФ. 3 октября Госдума ратифицировала соответствующие договоры.