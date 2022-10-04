Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным

В тот же день Зеленский заявил: «Украина была и остается лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно… Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России».