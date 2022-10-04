Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. Соответствующий указ цитирует ТАСС.
В документе отмечено: «Констатировать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным».
30 сентября, во время церемонии подписания договора о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, Владимир Путин призвал украинскую сторону к переговорам.
Но итоги референдумов Путин обсуждать с украинскими властями не намеревался: «Люди, живущие в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье, навсегда становятся нашими гражданами».
В тот же день Зеленский заявил: «Украина была и остается лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно… Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России».