«Ведомости»: типографии в России столкнулись с дефицитом оборудования и запчастей из‑за санкций

Российские типографии из‑за санкций и отказа производителей из Европы, США и Японии поставлять оборудование и запчасти столкнулись с их дефицитом, сообщили «Ведомостям» топ-менеджеры специализирующихся на печати компаний.

По их словам, порядка 90% техники в типографиях — из недружественных стран. Генеральный директор типографии «Парето-Принт» Павел Арсеньев заявил, что в Европе производят печатные, переплетные, ниткошвейные машины, оборудование для изготовления печатных форм и обложек, а также запчасти для такой аппаратуры.

Арсеньев добавил, что часть европейских компаний разорвала контракты по собственной инициативе. Другая часть прекратила сотрудничество после введения в апреле пятого пакета санкций ЕС. Он запретил импорт в Россию оборудования для печати.

На этом фоне стоимость поставок запчастей уже выросла в два-три раза, а сроки поставок увеличились до нескольких месяцев. «Как итог, часть оборудования в типографиях может просто встать на какое‑то время», — заявил Арсеньев.

Он считает, что можно было бы ввозить оборудование и комплектующие из Индии и Китая, но там производят только отдельные его виды. Член правления Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати Елена Шитикова подтвердила, что ситуация на рынке полиграфии сложная.

«Выход пока один: разбирать старые машины и пользоваться подержанными запчастями, как в авиации», — заявила она. По мнению Шитиковой, решать проблему «должно государство, а не каждое отдельное полиграфическое предприятие само по себе».

Ранее крупнейшие российские издательства — «Эксмо-АСТ», «Альпина», «Росмэн» — сообщили о подорожании печати книг на 20–30%. Некоторые из них назвали изменения аномальными для последних двадцати лет.