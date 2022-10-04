«Были холопами, стали рабами»: Пугачева ответила своим хейтерам

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».

Алла Пугачева