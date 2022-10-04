«Были холопами, стали рабами»: Пугачева ответила своим хейтерам

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Сегодня в 14:51

Алла Пугачева опубликовала в инстаграме* пост, посвященный людям, которые ее ненавидят.

«Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами».
Алла Пугачева

Кому именно Пугачева адресовала свой пост, в нем не уточняется.

В комментариях к сообщению отметились Ксения Собчак и Олег Тиньков. «Им, увы, нравятся те, кого „назначили“ нравиться… в этом трагедия…» — заявила Собчак. Основатель «Тинькофф Банка» написал: «Алла Борисовна, one love ❤️. 1000%».

16 сентября Минюст признал иноагентом супруга Пугачевой Максима Галкина**. На фоне этого певица опубликовала в соцсетях обращение к министерству с просьбой признать ее иноагентом, так как она солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

В этом обращении Алла Пугачева добавила, что хочет «прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем». Спустя несколько дней телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что из‑за этого поста Пугачеву проверяют на дискредитацию Вооруженных сил РФ, а также на «предмет противоправной деятельности, получающей иностранную поддержку».

На высказывание певицы отреагировали российские официальные лица, политики, журналисты, блогеры и артисты. Среди тех, кто раскритиковал ее, — Владимир Соловьев, Тимати и зампред Госдумы Петр Толстой.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
** Максим Галкин внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.

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Тинькофф банкГосдума
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Алла ПугачеваКсения СобчакОлег ТиньковВладимир СоловьевТиматиПетр ТолстойМаксим Галкин
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