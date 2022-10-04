Луна выпустила сингл «Ще раз» и клип на него. Видео сняли в Киеве

Украинская певица Луна выпустила сингл «Ще раз» и клип на него, который сняли в Киеве. Видео появилось на ютьюб-канале артистки.

В черно-белом ролике Луна предстает в образе героини своей песни — девушки, которая не призналась любимому в своих чувствах. Теперь она ждет его возвращения со свечой в руках.