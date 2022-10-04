Луна выпустила сингл «Ще раз» и клип на него. Видео сняли в Киеве

Украинская певица Луна выпустила сингл «Ще раз» и клип на него, который сняли в Киеве. Видео появилось на ютьюб-канале артистки.
В черно-белом ролике Луна предстает в образе героини своей песни — девушки, которая не призналась любимому в своих чувствах. Теперь она ждет его возвращения со свечой в руках.
Композиция «Ще раз» стала первым треком Луны в 2022 году. В начале года певица планировала выпустить альбом «Ведьмина рука», но отказалась от релиза, сосредоточившись на записи песен на украинском языке.
Ранее у Луны уже выходили украиноязычные треки, например, песня «Виграй» и «Пташка». Послушать «Ще раз» можно на различных стриминговых платформах.