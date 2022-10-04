«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы из Москвы на Пхукет и в Бангкок

Российская авиакомпания «Аэрофлот» планирует возобновить регулярные рейсы из Москвы на таиландский остров Пхукет с 30 октября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генерального консула России на Пхукете Владимира Соснова.
По его словам, ежедневно по этому маршруту будут выполняться два рейса.
«Разрешение таиландской стороны на выполнение российским авиаперевозчиком полетов получено», — отметил Соснов.
Также «Аэрофлот» намерен с 30 октября возобновить полеты в Бангкок с частотой семь рейсов в неделю. Билеты по этим направлениям уже можно купить.
1 октября в Таиланде сняли все коронавирусные ограничения. Отменены требования о предъявлении сертификата о вакцинации или результатов ПЦР-тестов. Ношение масок будет носить рекомендательный характер.
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