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СМИ: H&M приступил к закрытию своих магазинов в России
Денис Ламехов
Сегодня в 12:56

Шведская сеть магазинов одежды H&M начала закрывать свои магазины в России, передает РИА «Новости».

Так, торговая точка в московском торговом центре «Каширская плаза», согласно объявлению, «окончательно закрыта». В магазине на Сходненской покупателей предупреждают о том, что он будет закрыт 5 октября. Флагманский магазин на Тверской продолжает работать. Во всех оставшихся точках проходит распродажа товара.

18 июля холдинг H&M Group (объединяет бренды H&M, COS, Monki, Weekday и другие) сообщил о решении покинуть российский рынок, а спустя три дня объявил, что на финальной распродаже перед уходом из России товары будут продаваться по полной цене.

28 июля «Коммерсант» писал, что H&M выставил на продажу свой бизнес в России. Затем газета сообщила, что до конца октября будут закрыты 20 магазинов сети.

На начало 2022 года H&M Group управляла 168 розничными точками в стране. Россия — шестой по величине рынок для холдинга. В четвертом квартале 2021 года компания заработала в России 2,1 млрд шведских крон (порядка 12,2 млрд рублей по текущему курсу).

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