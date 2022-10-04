СМИ: H&M приступил к закрытию своих магазинов в России

Так, торговая точка в московском торговом центре «Каширская плаза», согласно объявлению, «окончательно закрыта». В магазине на Сходненской покупателей предупреждают о том, что он будет закрыт 5 октября. Флагманский магазин на Тверской продолжает работать. Во всех оставшихся точках проходит распродажа товара.