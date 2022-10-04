Американский театр в Москве подал в суд на Стивена Спилберга и требует 1,5 млн долларов

«Особенные финансы от него не требовались, потому что деньги мы бы здесь и сами нашли, если бы он был с нами в одной лодке. Мы не получили никаких комментариев ни от его представителей, ни от него самого. Доподлинно нам неизвестно, почему так происходит… Очевидно, что театр со Спилбергом и без него — это два очень разных театра для потенциальных инвесторов. Мы сейчас в тяжелом положении», — заявил тогда Ширяев.