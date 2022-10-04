Американский театр в Москве подал в суд на Стивена Спилберга и требует 1,5 млн долларов

Американский театр, открывшийся в Москве осенью 2021 года, подал в суд на Стивена Спилберга. От режиссера требуют возместить 1,5 млн долларов, пишет Mash.
Соответствующий иск направлен в Центральный суд Южной Калифорнии. Его авторы заявляют, что Спилберг обещал содействовать развитию театра. Например, под его имя заключались все контракты и находились площадки.
Летом 2022 года, по данным Mash, Стивен Спилберг «ушел в игнор и забил на сотрудничество». В связи с этим пропали контракты, инвесторы и другие факторы, поддерживающие работоспособность театра и существующие только благодаря известной фамилии режиссера.
В иске указано, что Стивен Спилберг нарушил соглашение о добросовестном и честном ведении дел. 1,5 млн долларов, которые требуют авторы заявления, — это возмещение инвестиционных расходов.
О планах театра подать в суд Спилберга стало известно еще в конце августа — об этом «Газете.ру» рассказал основатель и генеральный продюсер московского Американского театра Александр Ширяев.
«Особенные финансы от него не требовались, потому что деньги мы бы здесь и сами нашли, если бы он был с нами в одной лодке. Мы не получили никаких комментариев ни от его представителей, ни от него самого. Доподлинно нам неизвестно, почему так происходит… Очевидно, что театр со Спилбергом и без него — это два очень разных театра для потенциальных инвесторов. Мы сейчас в тяжелом положении», — заявил тогда Ширяев.