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Американский театр в Москве подал в суд на Стивена Спилберга и требует 1,5 млн долларов
Виктория Шанина
Сегодня в 15:43

Американский театр, открывшийся в Москве осенью 2021 года, подал в суд на Стивена Спилберга. От режиссера требуют возместить 1,5 млн долларов, пишет Mash.

Соответствующий иск направлен в Центральный суд Южной Калифорнии. Его авторы заявляют, что Спилберг обещал содействовать развитию театра. Например, под его имя заключались все контракты и находились площадки.

Летом 2022 года, по данным Mash, Стивен Спилберг «ушел в игнор и забил на сотрудничество». В связи с этим пропали контракты, инвесторы и другие факторы, поддерживающие работоспособность театра и существующие только благодаря известной фамилии режиссера.

В иске указано, что Стивен Спилберг нарушил соглашение о добросовестном и честном ведении дел. 1,5 млн долларов, которые требуют авторы заявления, — это возмещение инвестиционных расходов.

О планах театра подать в суд Спилберга стало известно еще в конце августа — об этом «Газете.ру» рассказал основатель и генеральный продюсер московского Американского театра Александр Ширяев.

«Особенные финансы от него не требовались, потому что деньги мы бы здесь и сами нашли, если бы он был с нами в одной лодке. Мы не получили никаких комментариев ни от его представителей, ни от него самого. Доподлинно нам неизвестно, почему так происходит… Очевидно, что театр со Спилбергом и без него — это два очень разных театра для потенциальных инвесторов. Мы сейчас в тяжелом положении», — заявил тогда Ширяев.

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Стивен СпилбергАлександр Ширяев
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