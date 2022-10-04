Forbes: Россию после 21 сентября покинули около 700 тыс. граждан

Россию после объявленной 21 сентября мобилизации покинули около 700 тыс. граждан, пишет Forbes со ссылкой на источник в администрации президента.

Издание приводит и другую цифру: почти 1 млн человек. Ее озвучил неназванный собеседник, «знакомый с кремлевскими оценками». 200 тыс. из уехавших, по информации журнала, пересекли границу с Казахстаном.

Такое же число въехавших назвали сегодня, 4 октября, в МВД Казахстана. По подсчетам грузинского Министерства внутренних дел, с 21 по 30 сентября границу страны пересекли 68,9 тыс. граждан России.

За это же время Казахстан покинули 147 тыс. россиян, Грузию — как минимум 45,6 тыс. Неизвестно, сколько из них вернулись в Россию, а сколько отправились далее в другие страны.

Пограничное агентство Евросоюза Frontex подсчитало, что с 19 по 25 сентября (последние доступные данные) в ЕС приехали 66 тыс. россиян — на 30% больше, чем неделей раньше. Въехавших на территорию России — 42,2 тыс.

В начале сентября, еще до объявления частичной мобилизации, Росстат сообщал, что с начала года из России выехали 419 тыс. человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Миграционный отток составил 96 тыс. против прироста на 114 тыс. в 2021-м.