МИД: Россия полностью привержена заявлению о недопустимости ядерной войны

Россия в полной мере привержена заявлению лидеров стран ядерной «пятерки» о недопустимости развязывания ядерной войны. Об этом заявил глава департамента по нераспространению и контролю над вооружениями российского МИДа Владимир Ермаков.

«Одной из важнейших задач в этом контексте считаем сохранение всеми странами ядерной „пятерки“ приверженности постулату о недопустимости любой войны между странами, обладающими ядерным оружием, который получил отражение в январском совместном заявлении лидеров ядерных держав», — цитирует его слова ТАСС.

Заявление Ермакова зачитал на аседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН его заместитель Константин Воронцов.

26 сентября помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что представители Белого дома «на очень высоком уровне» предупредили российские власти о «катастрофических последствиях» ядерного удара. По словам Салливана, в случае любого применения Россией ядерного оружия США и их союзники «ответят решительно».

Официальные лица РФ, после начала спецоперации, неоднократно ссылались на российскую военную доктрину в ответ на вопрос, может ли страна применить ядерное оружие. В последний раз это сделал накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя призыв главы Чечни Рамзана Кадырова использовать в рамках спецоперации маломощное ядерное вооружение.

В военной доктрине России сказано, что ядерное оружие может быть использовано, если против страны и ее союзников применяют ядерное оружие или другое оружие массового поражения, а также в случае нападения на РФ с обычным оружием, когда под угрозу поставлено само существование государства.

В свою очередь Владимир Путин после начала военных действий на Украине несколько раз намекал на возможность использования ядерного оружия. Объявляя мобилизацию 21 сентября, он заявил, что использует «все имеющиеся в нашем распоряжении средства» при угрозе территориальной целостности страны, подчеркнув, что «это не блеф». «А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что „роза ветров“ может развернуться и в их сторону», — отметил он.

4 ноября Совет Федерации одобрил присоединение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России. Глава думского комитета по контролю Олег Морозов говорил, что после присоединения «последуют неизбежные правовые, политические и военные решения» по «защите граждан РФ», проживающих на этих территориях.