Реклама
Новости
В Москве оштрафовали TikTok на 3 млн рублей за «ЛГБТ-пропаганду» среди детей
11:58
NASA не стало сокращать число сотрудников в России
11:47
«Ведомости»: типографии в России столкнулись с дефицитом оборудования и запчастей из‑за санкций
10:47
Совфед одобрил ратификацию договоров о принятии новых субъектов в состав России
10:39
frederikli/Unsplash
В России впервые сократился мобильный интернет-трафик. Причина — уход и блокировки зарубежных сайтов
10:21
NBC: Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок
09:46
«Известия»: Куба планирует подключиться к системе «Мир» до конца года
09:14
Трамп подал иск против CNN за клевету. Он хочет отсудить 475 млн долларов
08:39
В Центре дизайна Artplay до конца года будут проходить бесплатные сеансы медитации
02:10
Вышел трейлер фильма «Шрамы Парижа» о терактах 2015 года. В нем сыграл Жан Дюжарден
01:34
Ravi Kumar/Unsplash
10-летний шахматист обыграл Сергея Карякина на турнире в Подмосковье
01:06
В Пензенской области создали центры помощи семьям военнослужащих
00:27
Миссис Крым-2022 оштрафовали за исполнение украинской народной песни «Червона калина»
вчера в 23:36
На Reddit заметили, что YouTube хочет сделать разрешение 4K платным
вчера в 23:24
«Госуслуги» создали форму для жалоб по частичной мобилизации
вчера в 22:54
Бобслеист Ильвир Хузин получил повестку в военкомат. Он — неоднократный призер Кубка мира
вчера в 22:50
Vanity Fair/Twitter
Съемки второго сезона «Колец власти» стартовали. Ради экономии сериал будут снимать в Великобритании
вчера в 22:23
В сети появился тизер-трейлер драмы «Эмансипация». В ней Уилл Смит сыграл раба
вчера в 22:11
Илон Маск предположил «наиболее вероятный» исход конфликта России и Украины. И устроил голосование
Обновлено вчера в 21:41
11 стран при ООН призвали прекратить русофобию. Среди них — Иран, КНДР и Мьянма
вчера в 21:19
В Москве оштрафовали TikTok на 3 млн рублей за «ЛГБТ-пропаганду» среди детей
Виктория Шанина
Сегодня в 11:58

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 млн рублей за отказ удалить материал с «ЛГБТ-пропагандой». Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Руководство соцсети признали виновным по части 2 статьи 13.41 («Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ»).

Из материалов дела, оглашенных в суде, стало известно, что дело завели после протокола Роскомнадзора. Он был составлен за «пропаганду движения ЛГБТ, радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях».

В РКН протокол, в свою очередь, составили на основе заявления Росмолодежи. Поводом стал ролик в TikTok от 10 февраля, на котором автор говорит об обучении английскому языку через гендерность, а также «формирует искаженное представление о нетрадиционных сексуальных отношениях».

TikTok штрафуют в России не впервые. С 2021 года соцсеть получила штрафы в общей сложности на более 11 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

расскажите друзьям
Другие материалы по темам
тэги
РоскомнадзорРосмолодежь
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение