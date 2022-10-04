В Москве оштрафовали TikTok на 3 млн рублей за «ЛГБТ-пропаганду» среди детей

Суд в Москве оштрафовал TikTok на 3 млн рублей за отказ удалить материал с «ЛГБТ-пропагандой». Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Руководство соцсети признали виновным по части 2 статьи 13.41 («Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по удалению предусмотрена законодательством РФ»).

Из материалов дела, оглашенных в суде, стало известно, что дело завели после протокола Роскомнадзора. Он был составлен за «пропаганду движения ЛГБТ, радикального феминизма и искаженного представления о традиционных сексуальных отношениях».

В РКН протокол, в свою очередь, составили на основе заявления Росмолодежи. Поводом стал ролик в TikTok от 10 февраля, на котором автор говорит об обучении английскому языку через гендерность, а также «формирует искаженное представление о нетрадиционных сексуальных отношениях».

TikTok штрафуют в России не впервые. С 2021 года соцсеть получила штрафы в общей сложности на более 11 млн рублей за отказ удалить запрещенную информацию.