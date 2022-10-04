Трем фигурантам дела об аварии в метро, унесшей жизни 24 человек, дали условные сроки

Пресненский суд Москвы назначил условные сроки трем фигурантам дела о сходе с рельсов поезда в московском метро в 2014 году, в результате которого погибли 24 человека. Об этом пишет «Коммерсант».

Два бывших сотрудника метрополитена — Николай Мельников и Виталий Соколов — получили два года условно с таким же испытательным сроком. Бывшего замдиректора ООО «Спецтехреконструкция» Анатолия Круглова приговорили к трем годам условно с двумя годами испытательного срока.

Всех трех обвиняли по статье 204 УК (коммерческий подкуп). По версии следствия, у «Спецтехреконструкции» не было квалифицированных кадров для врезания стрелочного перевода и ряда других работ. Тогда сотрудник компании Круглов попросил Мельникова за 150 тыс. рублей привлечь работников подземки, хотя это противоречило внутреннему приказу. В итоге к работе привлекли Соколова, а тот уже поручил монтаж некомпетентным работникам.

Обвинение требовало для всех троих более сурового наказания — по шесть лет строгого режима для Мельникова и Соколова и четыре года общего режима для Круглова. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личностях подсудимых, сведения, смягчающие их вину, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимых и условия жизни их семей.

Первые приговоры по делу об аварии в метро были оглашены в ноябре 2015 года. Тогда топ-менеджеру «Спецтехреконструкции» Анатолию Круглову, сотрудникам метро Валерию Башкатову, Алексею Трофимову и Юрию Гордову было назначено от пяти с половиной до шести лет лишения свободы. Именно в рамках расследования этого уголовного дела был выявлен коммерческий подкуп при выполнении монтажных работ.

15 июля 2014 года в перегоне между станциями «Парк Победы» и «Славянский бульвар» поезд сошел с рельсов. Погибли 24 человека, еще 217 получили ранения.