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Вышел трейлер «Банши Инишерина» — новой работы Мартина МакДоны с Колином Фарреллом
Семён Гудошников
Сегодня в 16:06

Вышел новый трейлер «Банши Инишерина» — четвертого фильма ирландского драматурга Мартина МакДоны («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Залечь на дно в Брюгге»).

Главные роли в картине — двух приятелей на отдаленном ирландском острове, которые вступают в конфликт — играют Колин Фаррелл и Брендан Глисон. Действие разворачивается во время гражданской войны в Ирландии 1923 года.

Фестивальная премьера «Банши Инишерина» прошла в этом году в Венеции, где фильм получил две награды — за лучший сценарий и лучшую мужскую роль. Картина также лидировала в таблице российских критиков с венецианского смотра.

Тем не менее кинокритику Денису Виленкину новая работа современного ирландского классика показалась переоцененной. Почему — можно прочитать здесь.

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Мартин МакдонаКолин ФарреллБрендан Глисон
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