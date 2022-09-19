В ЛНР и ДНР просят о референдуме, в России обсуждают слова Пугачевой и другие новости дня

Общественные палаты ЛНР и ДНР обратились к главам самопровозглашенных республик с просьбой незамедлительно провести референдум о присоединении к России. Глава ОП Луганской республики отметил, что это «вопрос не одного дня» и говорить о дате рано.

«Единая Россия» предложила гарантировать академотпуск студентам, которые участвуют в спецоперации. «Это не только повысит их социальную защищенность, но и гарантирует реализацию права на образование», — сказала пресс-служба партии.

В Минпросвещения заявили, что уроки «Разговоры о важном», на которых в течение всего года школьникам будут рассказывать о военной операции на Украине, обязательны для посещения. Оценки на этих занятиях ставить не будут.

На 81-м году жизни умер космонавт Валерий Поляков. В 1995 году он установил рекорд по длительности космической экспедиции — 437 суток.

Действующий президент РАН Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов нового главы Академии наук. Он назвал решение вынужденным и связал его с административным давлением, которое оказывается на членов академии из‑за их позиции.

Просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом обсуждают депутаты, журналисты, блогеры и люди искусства (в Кремле ее комментировать отказались). Собрали самые яркие высказывания.

Rockstar Games подтвердила достоверность слива, где показан ранний геймплей GTA VI. Разработчики «крайне разочарованы, что пришлось поделиться подробностями следующей игры таким образом».

Илон Маск объявил, что Starlink стала доступна на всех континентах Земли. На орбиту выведены уже 3000 спутников, для работы сети во всех точках планеты осталось запустить еще примерно 8000.

Ютьюб-канал «ещенепознер» уходит в «длительный отпуск», сообщил Николай Солодников. Однако уже на этой неделе журналист запускает новую еженедельную программу на другом канале (все подробности будут позже).

Роскачество проверит игрушки Хагги Вагги на качество и безопасность для детской психики. Депутат Госдумы Татьяна Буцкая считает, что «ребенок может в реальной жизни повторять сценарии игры с игрушкой-убийцей».

Кинофестиваль в Торонто объявил победителей. Приз зрительских симпатий получили «Фабельманы» Стивена Спилберга, награду за лучший документальный фильм вручили ленте «Черный лед».

Представитель Вуди Аллена заявил, что режиссер не намерен уходить из кино, а его слова не так поняли. Согласно заявлению представителя, Аллен думал прекратить съемки фильмов, поскольку они сразу попадают на стриминги.

Post Malone получил ушиб ребер на концерте в Сент-Луисе. Во время исполнения «Circles» рэпер случайно наступил в открытый люк, предназначенный для гитары. Он упал на сцену и схватился за грудь от боли.

Вышел первый трейлер документального фильма «Город музыки». В нем снялись Антон Беляев (Therr Maitz), Владимир Золотухин (Zoloto), Манижа, Сергей Сироткин (Sirotkin), рэпер и продюсер Everthe8 и другие.