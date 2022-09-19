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Программа «ещенепознер» уходит в «длительный отпуск»
Виктория Шанина
Сегодня в 10:15

Ютьюб-канал «ещенепознер» приостанавливает работу на неопределенный срок. Об этом его автор Николай Солодников сообщил в своем инстаграм-аккаунте*.

«Пришло время программе „ещенепознер“ уйти в „длительный отпуск“. Творческой группе, которая напряженно работала почти 4 года, необходимо заняться своими личными проектами. У всех накопилось огромное количество дел, на которые катастрофически не хватало времени и сил. Поэтому переводим канал „ещенепознер“ в „режим покоя“», — написал Солодников.

Однако из информационного пространства Николай Солодников пропадать не планирует — уже на этой неделе планируется запуск новой еженедельной программы. Подробности журналист пока не раскрывает.

В рамках программы «ещенепознер» Николай Солодников брал интервью у различных деятелей культуры, политиков, режиссеров и музыкантов. Среди гостей ютьюб-канала были Вячеслав Бутусов, Ксения Раппопорт, Вера Полозкова, Константин Райкин и многие другие.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

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