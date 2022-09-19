Илон Маск: сеть Starlink уже доступна на всех континентах Земли

Спутниковой интернет-сетью Starlink компании Илона Маска SpaceX уже можно пользоваться на всех континентах Земли. Об этом Маск сообщил в своем твиттере.

«Сеть Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктику», — написал основатель SpaceX.

Starlink обещает супербыстрый интернет, которым можно пользоваться как дома, так и во время путешествий. В анонсе говорится, что сеть позволит «заниматься деятельностью в интернете, которая раньше была невозможна со спутниковым интернетом».

На официальном сайте Starlink есть опция подключения интернета. Также можно заказать комплект с необходимым оборудованием для самостоятельного подключения к сети, включая вайфай-роутер, необходимые кабели и так далее.

18 сентября SpaceX вывела на орбиту 54 новых спутника Starlink. Теперь их общее число в космосе превышает 3000.

Starlink — это проект Илона Маска, который нацелен на раздачу интернета при помощи спутников по всему миру, включая труднодоступные регионы. Предполагается, что скорость трафика составит 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G.

Первые тестовые спутники были запущены в 2018 году. В общей сложности SpaceX планирует запустить 11 тыс. спутников к 2024 году, а обойдется все это в 10 млрд долларов.