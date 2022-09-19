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вчера в 17:08
Песков отказался комментировать просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом
Виктория Шанина
Сегодня в 09:20

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не стал комментировать просьбу Аллы Пугачевой внести ее в реестр иноагентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления Пескова в ходе пресс-конференции.

Когда журналисты спросили, считают ли в Кремле мнение Пугачевой по этому поводу авторитетным, Дмитрий Песков сказал, что «не будет комментировать никак эту тему».

«Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю», — ответил пресс-секретарь на вопрос, нужно ли принимать какие‑то меры против певицы.

Накануне Алла Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к Минюсту РФ с просьбой признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

Максима Галкина* признали иноагентом 16 сентября. Причинами стали финансирование с Украины и осуществление при этом политической деятельности. Позже, комментируя решение Минюста, он заявил, что украинских денег не получает и политикой не занимается — только сатирой на темы, связанные с ней.

*Максим Галкин внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.

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Минюст России
люди
Дмитрий ПесковАлла Пугачева
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