Песков отказался комментировать просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков не стал комментировать просьбу Аллы Пугачевой внести ее в реестр иноагентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявления Пескова в ходе пресс-конференции.

Когда журналисты спросили, считают ли в Кремле мнение Пугачевой по этому поводу авторитетным, Дмитрий Песков сказал, что «не будет комментировать никак эту тему».

«Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю», — ответил пресс-секретарь на вопрос, нужно ли принимать какие‑то меры против певицы.

Накануне Алла Пугачева опубликовала в соцсетях обращение к Минюсту РФ с просьбой признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим мужем, «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России».

Максима Галкина* признали иноагентом 16 сентября. Причинами стали финансирование с Украины и осуществление при этом политической деятельности. Позже, комментируя решение Минюста, он заявил, что украинских денег не получает и политикой не занимается — только сатирой на темы, связанные с ней.

*Максим Галкин внесен Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.