«Единая Россия» предложила гарантировать академический отпуск студентам за участие в спецоперации

Правящая партия «Единая Россия» предложила Минпросвещения и Минобразования гарантировать академический отпуск студентам-военнослужащим, которые участвуют в спецоперации на Украине. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу партии.

«Это не только повысит их социальную защищенность, но и гарантирует реализацию права на образование», — говорится в сообщении.

Предполагается, что будет расширен список документов, которые являются основание для предоставления академотпуска. В него внесут документы, подтверждающие участие студента в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.

В пресс-службе «Единой России» отметили, что с весны 2022 года предоставление академотпусков военнослужащим приостановлено.

«Нам необходимо обеспечить им гарантию получения образования и создать возможность сдать экзамены по возвращению домой. Сейчас бойцы отстаивают интересы Родины, но скоро они вернутся, и многие выберут мирную работу и учебу. И никаких барьеров тут быть не должно, мы обязаны создать все условия для военнослужащих и продолжать расширять меры поддержки», — заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

Комитет готов содействовать профильным ведомствам в обеспечении гарантий продолжения получения образования. По его словам, мера коснется также желающих стать добровольцами.