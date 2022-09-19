В ЛНР обратились к Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о присоединении к России

Общественная палата ЛНР обратилась к главе самопровозглашенной республики Леониду Пасечнику с просьбой немедленно провести референдум о признании ЛНР субъектом России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление палаты.

В ОП считают, что вхождение в состав РФ обезопасит территорию ЛНР и откроет новые возможности для ее восстановления и возвращения к мирной жизни. Там уверены, что «инициатива будет полностью поддержана народом Луганщины».

Позже глава общественной палаты отметил, что проведение референдума — «вопрос не одного дня» и говорить о дате рано.

Территория Луганской области полностью перешла под контроль России в начале июля. В середине того же месяца Общественная палата ЛНР заявила о создании инициативной группы для подготовки референдума о присоединении к РФ.