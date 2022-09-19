«Мы крайне разочарованы»: Rockstar Games подтвердила достоверность утечки GTA VI

Студия-разработчик Rockstar Games выпустила заявление в связи с недавней утечкой неанонсированной игры Grand Theft Auto VI.

«Недавно наша сеть пострадала от утечки, в результате которой третье лицо получило доступ и загрузило конфиденциальные данные, в том числе видеоролики из следующей части Grand Theft Auto», — сказано в заявлении.

По словам компании, авторы проекта «крайне разочарованы тем, что пришлось поделиться подробностями следующей игры таким образом». В Rockstar заверили, что в GTA VI не будут вноситься какие‑либо изменения, а работа над тайтлом продолжится в прежнем режиме.

«Мы все еще собираемся подарить вам, нашим игрокам, проект такого уровня, который превзойдет ваши ожидания. В скором времени мы поделимся определенными деталями и, конечно же, полноценно представим вам игру, когда она будет готова. Мы также хотим поблагодарить всех за поддержку в этой ситуации», — заявляют разработчики.

18 сентября в сеть слили архив с десятками видео с кадрами из Grand Theft Auto VI. Вместе с ними в открытый доступ попали тысячи строк исходного кода игры. Это самая масштабная утечка в игровой индустрии, в связи с этим Rockstar поддержали другие разработчики, среди них Нил Дракманн (Naughty Dog), Павел Саско (CD Projekt RED), Кори Барлог (Santa Monica) и другие.

«Афиша Daily» опубликовала материал, в котором подробнее рассказала, что стало известно благодаря грандиозной утечке GTA VI.