Просьбу Аллы Пугачевой признать ее иноагентом обсуждают депутаты и блогеры. Вот самые яркие реплики

18 августа певица, одна из главных звезд советской и российской эстрады Алла Пугачева опубликовала в своем инстаграме* обращение к Министерству юстиции России, в котором попросила «зачислить ее в ряды иноагентов любимой страны», заявила о солидарности со своим супругом Максимом Галкиным** и добавила, что хочет «прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем».

Реакции на ее пост появились практически моментально. Публикуем некоторые реплики.

Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

В ответ на просьбу журналиста оценить высказывание: «Я не буду комментировать никак эту тему». В ответ на вопрос, нужно ли принимать меры в ответ на заявление Аллы Пугачевой: «Я не думаю, что это вопрос, который относится к Кремлю».

Петр Толстой Заместитель председателя Государственной Думы

«Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР.

Самое, наверное, грустное для артиста — перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен».

Владимир Соловьев Телеведущий

«Алла Пугачева пафосно заступилась за Максима Галкина, признанного иноагентом, поливавшего Россию помоями, собиравшего деньги Украине.

По глубокому замыслу все должны разрыдаться, восхититься таким мужественным шагом и срочно понять и простить Максимку. Искренне надеюсь, что этого не будет.

Не всегда со старостью приходит мудрость. Иногда старость приходит одна».

Ксения Собчак Журналистка, блогер

В ответ на репост Владимиром Соловьевым сообщения из телеграм-канала блогера Илиаса Меркури, в котором указано пожелание Алле Пугачевой «покоиться с миром»: «Алла Борисовна ещё всех вас переживет ;)».

Вероника Белоцерковская** Блогер

«Она в этом тексте безупречно своя и родная. Она болеет за „наших ребят“. Это, кстати, именно то, что ******** [упустили] все известные мне оппозиционеры. Именно эту драгоценную интонацию своего человека».

Источник: соцсети Вероники Белоцерковской

Тимати Музыкант, предприниматель

«Думаю что поливать помоями свою „любимую“ страну и хихикать над ее политрешениями и вектором вместе с кучкой иммигрантов в небольших европейских залах — это настоящее достоинство и патриотизм! Быть излюбленной властью и всю жизнь получать госнаграды, практически собрать полного кавалера ордена и споткнутся на неполучении последней степени. Здесь, скорее, правда, о которой не знает читатель. Зато читатель хорошо помнит что „иноагент“ пол своей жизни проработал на федеральном Первом канале, и именно по этой причине его узнала вся „любимая страна“. Желаю вам удачи».

Источник: комментарий под постом Аллы Пугачевой

Павел Чиков Юрист, руководитель правозащитной группы «Агора», член СПЧ при президенте России

«Алла Пугачева выступила за свободу слова, против репрессий и *****. Миллион алых роз против сил зла».

Источник: соцсети Павла Чикова

Елена Драпеко Депутат Государственной думы

«Пугачева — женщина умная, должна предугадывать последствия сказанного. Если она решила поддержать мужа, пусть вместе с ним путешествует по миру».

Владимир Винокур Юморист

«Это просто солидарность с человеком, с которым она живет. Это ее муж. Там нет никаких иных высказываний. Она просто повторила заявление Максима».

Максима Галкина признали иноагентом 16 сентября. Причинами были названы финансирование с Украины и осуществление при этом политической деятельности. Позже, комментируя решение Минюста, он заявил, что украинских денег не получает и политикой не занимается — только сатирой на темы, связанные с ней.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

** Максим Галкин и Вероника Белоцерковская внесены Минюстом в реестр физлиц-иноагентов.