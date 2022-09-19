«Фабельманы» Стивена Спилберга получили приз зрительских симпатий на фестивале в Торонто

18 сентября завершился международный кинофестиваль в Торонто (TIFF). Награда «Выбор людей» досталась автобиографической истории Стивена Спилберга «Фабельманы», пишет Variety.

Картина «Фабельманы» частично основана на событиях из детства Спилберга, прототипами персонажей стали его реальные родственники. Главный герой — мальчик Сэмми, которому родители дарят камеру, и он начинает снимать столкновение игрушечных поездов с домом. С этого момента его жизнь уже неразрывно связана с кинематографом. Он решает стать режиссером, в чем ему помогают любящие родители. Но найдутся и те, кто будет препятствовать ему на пути к успеху.

«Это самый личный фильм, который я когда‑либо снимал. Теплый прием в Торонто сделал мой первый визит на TIFF таким интимным для меня и всей семьи Фабельман. Спасибо Кэмерону Бейли и невероятному персоналу TIFF, спасибо Universal Pictures, и особенная благодарность всем поклонникам кино в Торонто, которые сделали в прошлые выходные то, что я никогда не забуду», — заявил Стивен Спилберг.

Второе место на TIFF получила режиссер из Канады Сара Полли с картиной «Женские сплетни». На третьем месте в зрительском голосовании оказался сиквел детектива «Достать ножи» — фильм «Стеклянная луковица» Райана Джонсона.

Награду за лучший документальный фильм вручили ленте «Черный лед». Победителем в номинации «Полуночное безумие» стал фильм «Странный: История Эла Янковича» с Дэниелом Рэдклиффом в роли знаменитого музыканта-пародиста.

Кинофестиваль TIFF проходит с 1976 года. Как отмечает Variety, победитель по итогам зрительского голосования очень часто становится лауреатом «Оскара». Так было, например, с «Зеленой книгой» и «Землей кочевников». Поэтому желаем «Фабельманам» успехов на церемонии «Оскара», которая состоится в марте 2023 года.