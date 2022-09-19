Умер космонавт Валерий Поляков. Он установил рекорд по длительности полета в космос

В возрасте 80 лет умер космонавт Валерий Поляков, установивший рекорд по длительности полета в космос. Об этом сообщает ТАСС.

«Госкорпорация „Роскосмос“ с прискорбием сообщает о смерти Героя Советского Союза, Героя России, летчика-космонавта СССР», — сказано в сообщении Роскосмоса. В госкорпорации также выразили соболезнования родственникам и близким космонавта.

Валерий Поляков родился 24 апреля 1942 года в Туле. Первый космический полет он совершил 29 августа 1988 в качестве первого космонавта-исследователя ТПК «Союз ТМ-6». Он провел в космосе 240 суток 23 часа 35 минут и 49 секунд. Впоследствии космонавт был награжден званием Героя Советского Союза.

Рекорд по длительности экспедиции был установлен во время полета на станции «Мир» с января 1994 по март 1995 года. Он пробыл на орбите 437 суток, за что удостоился звания Героя России.

В Роскосмосе подчеркнули, что исследования Полякова помогли доказать, что человеческий организм готов к полетам в дальний космос.