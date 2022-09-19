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13:56
Вуди Аллен не намерен уходить из кино. Представитель режиссера опубликовал заявление
Денис Ламехов
Сегодня в 16:07

После публикации интервью американского режиссера Вуди Аллена испанской газете La Vanguardia, в котором он допустил уход из кино после съемок фильма, которые сейчас проходят в Париже, представитель Аллена выпустил заявление с уточнением его позиции. Сообщение цитирует Variety.

В нем указано: «Вуди Аллен никогда не говорил, что уходит на пенсию, а также не заявлял о работе над новым романом. Он сообщал, что думает о том, чтобы перестать делать фильмы: они быстро или даже мгновенно попадают на стриминги, что не доставляет ему удовольствия, а он большой поклонник переживания опыта от просмотра картин непосредственно в кинотеатре. В данный момент у него нет намерений уходить на покой, он рад быть на съемках новой ленты».

В материале La Vanguardia, который увидел свет 17 сентября, была приведена такая цитата Аллена: «Мой следующий фильм станет пятидесятым по счету; думаю, что это хороший момент, чтобы остановиться».

Режиссер провел параллели в повествовании грядущей картины с номинировавшимся на «Оскар» «Матч-пойнтом», триллером 2005 года, который он считает одной из лучших своих работ. Фильм будет поставлен на французском языке, весь актерский состав также французы.

Говоря о романе, Аллен отметил, что размышляет о работе над ним. «Думаю, в нем будет много юмора, потому что для меня это естественно», — заявил он.

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